Per il Corriere fiorentino il migliore in campo non è nè Chiesa, nè Dusan Vlahovic, autori entrambi di una doppietta ma Lirola. Questa la pagella del quotidiano per il terzino destro viola:

“Incontenibile. Nel primo tempo si fa apprezzare per diverse chiusura intelligenti, ma il meglio viene nella ripresa, quando fa letteralmente a fette la fascia sinistra della Samp. Dalla sua ennesima volata nasce il cinque a zero viola, poi cerca il gol con un pizzico di egoismo, ma si può capire.”