Corriere Fiorentino: in giornata l'incontro tra Fiorentina e Sassuolo per la cessione di Babacar
Il mercato di gennaio è ormai agli sgoccioli e molte società sono al lavoro nel tentativo di intavolare le ultime trattative. L'affare più importante sembra quello di Khouma Babacar, sul quale c'è for...
A cura di Redazione Labaroviola
30 gennaio 2018 12:26
Il mercato di gennaio è ormai agli sgoccioli e molte società sono al lavoro nel tentativo di intavolare le ultime trattative. L'affare più importante sembra quello di Khouma Babacar, sul quale c'è forte l'interesse del Sassuolo. Non è escluso un incontro a Milano tra le parti nella giornata di oggi... Il pesante contratto dell'attaccante senegalese, in scadenza nel 2019 a 1,5 milioni all'anno, fa sempre tenere la porta aperta per un'eventuale cessione.
Fonte: Il Corriere Fiorentino