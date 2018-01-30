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Corriere Fiorentino: in giornata l'incontro tra Fiorentina e Sassuolo per la cessione di Babacar

Il mercato di gennaio è ormai agli sgoccioli e molte società sono al lavoro nel tentativo di intavolare le ultime trattative. L'affare più importante sembra quello di Khouma Babacar, sul quale c'è for...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 gennaio 2018 12:26
Corriere Fiorentino: in giornata l'incontro tra Fiorentina e Sassuolo per la cessione di Babacar - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Babacar
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Babacar
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Il mercato di gennaio è ormai agli sgoccioli e molte società sono al lavoro nel tentativo di intavolare le ultime trattative. L'affare più importante sembra quello di Khouma Babacar, sul quale c'è forte l'interesse del Sassuolo. Non è escluso un incontro a Milano tra le parti nella giornata di oggi... Il pesante contratto dell'attaccante senegalese, in scadenza nel 2019 a 1,5 milioni all'anno, fa sempre tenere la porta aperta per un'eventuale cessione.

Fonte: Il Corriere Fiorentino

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