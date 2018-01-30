Corriere Fiorentino: in giornata l'incontro tra Fiorentina e Sassuolo per la cessione di Babacar

Il mercato di gennaio è ormai agli sgoccioli e molte società sono al lavoro nel tentativo di intavolare le ultime trattative. L'affare più importante sembra quello di Khouma Babacar, sul quale c'è for...

A cura di Redazione Labaroviola 30 gennaio 2018 12:26

Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Babacar

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