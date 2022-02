Il Corriere fiorentino titola: “Rocco può lasciare” poi scrive: “Commisso è ferito dalle critiche”

Il Corriere fiorentino questa mattina titola “Rocco adesso può lasciare” in riferimento alla risposta arrivata da Commisso dopo le polemiche successive alla cessione di Vlahovic alla Juventus a gennaio. Secondo il quotidiano il presidente della Fiorentina è ai ferri corti con tutti, dalla politica e anche con una parte di tifoseria, quella che lo ha criticato dopo questo mercato. Le critiche arrivate, come il pagliaccio esposto a Ponte Vecchio, sono una ferita aperta per Commisso.