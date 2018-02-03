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Il Corriere Fiorentino titola: nervi tesi, derby tra le polemiche

"Nervi tesi, derby tra le polemiche". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino.I giocatori in mezzo al campo uno abbracciato all’altro, Pioli che parla al gruppo e la scritta “Insieme...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 febbraio 2018 12:39
Il Corriere Fiorentino titola: nervi tesi, derby tra le polemiche - Stefano Pioli allenamento Fiorentina
Stefano Pioli allenamento Fiorentina
Rassegna Stampa
Corriere Fiorentino
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"Nervi tesi, derby tra le polemiche". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino.

I giocatori in mezzo al campo uno abbracciato all’altro, Pioli che parla al gruppo e la scritta “Insieme siamo più forti” come appello alla tifoseria delusa. Il messaggio social scelto dalla Fiorentina arriva in fondo a una settimana pesante, fatta di veleni, musi lunghi e contestazione, sussulti di mercato e risposte non proprio efficaci di Pantaleo Corvino.

Per scuotere davvero l’ambiente servirebbe un ritorno in prima persona di Andrea Della Valle, magari con un blitz a Bologna come lo stesso Adv fece l’anno scorso.

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