Labaro Viola

Sentite Vigorito: "A ottobre abbiamo capito che la Serie A non era una gita sociale"

Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha rilasciato un'intervista disponibile sulle colonne dell'edizione odierna de Il Mattino: "Il mercato non mi è piaciuto? Mi sono divertito un mondo. Ma q...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 febbraio 2018 12:34
Sentite Vigorito: "A ottobre abbiamo capito che la Serie A non era una gita sociale" -
News
Serie A
Vigorito
Condividi

Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha rilasciato un'intervista disponibile sulle colonne dell'edizione odierna de Il Mattino: "Il mercato non mi è piaciuto? Mi sono divertito un mondo. Ma quello che importa è che sia cambiata la testa del Benevento: fino a ottobre i miei calciatori andavano nello spogliatoio degli avversari a chiedere magliette come fossero tifosi. Poi qualcuno ha capito che non era la gita sociale".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok