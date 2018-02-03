Sentite Vigorito: "A ottobre abbiamo capito che la Serie A non era una gita sociale"

Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha rilasciato un'intervista disponibile sulle colonne dell'edizione odierna de Il Mattino: "Il mercato non mi è piaciuto? Mi sono divertito un mondo. Ma q...

Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha rilasciato un'intervista disponibile sulle colonne dell'edizione odierna de Il Mattino: "Il mercato non mi è piaciuto? Mi sono divertito un mondo. Ma quello che importa è che sia cambiata la testa del Benevento: fino a ottobre i miei calciatori andavano nello spogliatoio degli avversari a chiedere magliette come fossero tifosi. Poi qualcuno ha capito che non era la gita sociale".