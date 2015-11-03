Notizie Vigorito Fiorentina

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PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC DISTRUGGE IL BENEVENTO, RIBÉRY INCANTA, GRANDE PROVA ANCHE DI EYSSERIC

13 marzo 2021 19:50

Analisi Benevento: Centrocampo in grado di pensare calcio, ma che sofferenza sulle ripartenze

12 marzo 2021 15:12

Pres.Benevento: "Eravamo in corsa per Bonaventura. Ha scelto la Fiorentina per la famiglia"

06 settembre 2020 12:08

L'ultima vergogna: Lotito, Galliani e Vigorito vogliono far causa a Gravina per la sospensione del campionato

11 marzo 2020 15:36

Sentite Vigorito: "A ottobre abbiamo capito che la Serie A non era una gita sociale"

03 febbraio 2018 12:34

Vigorito: "La Serie A è un campionato squilibrato e ingiusto, giochiamo contro dei mostri"

03 dicembre 2017 18:30

Presidente Benevento: "Mercato di gennaio? Meglio mandare i soldi in Africa. Il direttore sportivo non ci serve"

29 novembre 2017 14:27

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