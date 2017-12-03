Vigorito: "La Serie A è un campionato squilibrato e ingiusto, giochiamo contro dei mostri"
Oreste Vigorito, il presidente del Benevento che oggi ha conquistato il suo primo storico punto in Serie A, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: "Siamo di fronte a una Serie A squilibrata, ris...
A cura di Redazione Labaroviola
03 dicembre 2017 18:30
Oreste Vigorito, il presidente del Benevento che oggi ha conquistato il suo primo storico punto in Serie A, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: "Siamo di fronte a una Serie A squilibrata, rischiamo di ritrovarci con un torneo a 10 squadre. Questo è un campionato ingiusto, giochiamo contro dei mostri economici".
Prosegue sul Milan: "A parità di soldi investiti è più clamorosa la sconfitta del Milan: con tutti i soldi che hanno speso non avremmo zero punti".