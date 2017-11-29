Presidente Benevento: "Mercato di gennaio? Meglio mandare i soldi in Africa. Il direttore sportivo non ci serve"

Zero punti in campionato finora per il Benevento, che stasera sul campo dell’Atalanta cercherà di muovere finalmente la classifica. Oreste Vigorito, presidente del club campano, ha analizzato il momen...

Zero punti in campionato finora per il Benevento, che stasera sul campo dell’Atalanta cercherà di muovere finalmente la classifica. Oreste Vigorito, presidente del club campano, ha analizzato il momento della sua squadra ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com:

“Ormai i margini di errore sono ridotti al lumicino. Dobbiamo darci una sveglia tutti quanti. Ho fiducia, ma ogni partita che passa se andiamo avanti così non va bene. L’Atalanta è un brutto cliente per chiunque. Ottima società, ottima squadra. E in campionato continua a fare risultati. Chi dice che quando vendi i pezzi migliori fai fatica a ripeterti dovrà rivedere le proprie considerazioni.

Mercato? Il Benevento non ha mai potuto essere accusato di non mettere mano al portafogli, anzi, però non si vince mica così. Si spende se ci sono le idee chiare, altrimenti meglio mandare i soldi in Africa. Non abbiamo un direttore sportivo, ma abbiamo tecnici, consulenti, responsabili scouting. Il mercato non lo fanno mai i direttori sportivi, ma i presidenti. Se non c’è chi paga non si va avanti."