Pres.Benevento: “Eravamo in corsa per Bonaventura. Ha scelto la Fiorentina per la famiglia”

Intervenuto a Radio Rai, il presidente del Benevento Oreste Vigorito ha spiegato il no ai sanniti di Jack Bonaventura, pronto a vestire la maglia viola: “Siamo stati vicino al suo acquisto. Abbiamo avuto diversi contatti col suo agente, ad un certo punto eravamo in vantaggio e ci credevo. Ci sono state altre ragioni, non credo solo economiche. Quelle, parlando, avremmo potuto superarle. Penso che la famiglia lo abbia indirizzato sulla scelta della Fiorentina. La trattativa però ci ha fatto capire che le cose sono cambiate rispetto adanni fa. Un giocatore non sapeva nemmeno dove fossimo, oggi invece sono allettati dalle nostre proposte. I calciatori ormai ci conoscono e valutano con piacere le nostre proposte”.

