Braida: "Gattuso è un leader nato. È un punto di riferimento per tutti, dalla società ai tifosi"

Le parole di Ariedo Braida ai microfoni del Corriere Fiorentino

Ariedo Braida, ex dirigente del Milan che portò l'attuale allenatore della Viola in rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Corriere Fiorentino per parlare dell'arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina della Fiorentina. Ecco le sue parole:

"È un essere umano formidabile, una persona splendida è sempre stato così. Prima ancora che calciatore, o allenatore, è un uomo vero che porta con sé valori imprescindibili, fondamentali in ogni attività. Basti pensare a come si è sempre comportato nei confronti del suo staff, rinunciando anche ai suoi emolumenti per favorire i propri collaboratori. E poi oltre all’umanità innata è un leader nato. Ha un carisma naturale che lo ha reso nel tempo un vero e proprio trascinatore. Riesce a guadagnarsi la stima di chi gli sta intorno, diventando un punto di riferimento per tutti, dalla squadra alla società passando per tifosi e ambiente".

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