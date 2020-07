Per quanto riguarda Firenze, il DL Semplificazioni sbloccherà la tramvia e la stazione Foster per la TAV ad essere state incluse. Non c’è lo stadio Franchi, scrive il Corriere Fiorentino.

“Aspettiamo una norma per semplificare tutti gli stadi italiani vecchi e nuovi – ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella – potrà essere inserita in un emendamento parlamentare”. La norma del decreto non sembra ci sia ancora e sarà solo l’intervento del Parlamento a poterla inserire.