CorFio: “Anche senza stadio di proprietà, se azzecchi le mosse di mercato, porti utili alla Fiorentina”

A settembre del 2020 la Fiorentina commissionò a Deloitte uno studio sull’impatto economico che avrebbe avuto il nuovo stadio della Fiorentina (con annessi 50000 metri quadrati di commerciale). La stima dei potenziali 225 milioni annui generati da un Franchi ammodernato era determinata per oltre il 90% dai risultati sportivi della squadra (49% dalla posizione in classifica; 30% dalle qualificazioni alle coppe europee; 12% dall’aumento dell’affluenza allo stadio e incremento dei prezzi dei biglietti). L’affitto dei tanto paventati spazi commerciali avrebbe inciso solo del 4%. Dunque, operazioni oculate di calciomercato, nel medio e lungo termine, potrebbero essere sufficienti a far compiere quell’ulteriore salto di qualità che, oltre agli utili di bilancio, regalerebbe maggiori soddisfazioni ai tifosi gigliati. Lo scrive il Corriere fiorentino.

I CONTI DELLA FIORENTINA, MILIONI INVESTITI E RICAVI