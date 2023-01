Corriere fiorentino rivela: “La Fiorentina è convinta di aver costruito una squadra super competitiva”

Come scrive questa mattina il Corriere fiorentino, la società viola resta convinta, nonostante i risultati negativi, di aver costruito una squadra super competitiva, come dimostrato anche dalle scelte fatte sul mercato, di voler aspettare i recuperi dagli infortuni. La Fiorentina ha perso Vlahovic, e non hanno praticamente mai avuto né Nico Gonzalez, né Castrovilli, né Sottil. Come se gente ferma (o quasi) da mesi potesse ripartire così, come se nulla fosse. Lo stesso Brekalo non gioca da ottobre e, nell’immediato, non potrà dare granché. E se Sirigu già oggi dovrebbe arrivare in città, difficilmente in quest’ultima settimana di trattative arriveranno sorprese sul fronte centravanti. Con buona pace di Italiano che, nonostante Cabral stia meglio del previsto, un nuovo numero 9 lo accoglierebbe volentieri. La sensazione è che si vada avanti in questo modo

