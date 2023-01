TMW, Brekalo e il suo entourage stanno spingendo per trovare accordo con la Fiorentina

Gli intermediari della possibile operazione che potrebbe portare Josip Brekalo alla Fiorentina in queste ore stanno spingendo per trovare la quadra con il club viola e dunque per l’offerta da presentare al giocatore e al Wolfsburg. Domani può essere una giornata importante, con l’idea della società di Commisso, di presentare una proposta di accordo da 3 anni e mezzo, che convinca non solo il giocatore ma anche i tedeschi. Sullo sfondo il pressing anche della Dinamo Zagabria, che non ha fretta visto che la chiusura del mercato croato sarà a febbraio inoltrato ma che ha tutta la volontà di riportare l’attaccante in Croazia. Lo riporta TMW

