Il Corriere Fiorentino ammonisce: "Basta cori anti Della Valle, restiamo uniti

"Basta cori anti ADV, restiamo uniti". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, in merito ai cori con i quali la Curva Fiesole ha duramente attaccato la proprietà. La manifestazione d...

"Basta cori anti ADV, restiamo uniti". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, in merito ai cori con i quali la Curva Fiesole ha duramente attaccato la proprietà. La manifestazione di dissenso, accesasi nel corso del secondo tempo della sfida contro il Chievo Verona, ha innescato una feroce polemica che, a distanza di 48 ore, sta ancora tenendo banco in città.