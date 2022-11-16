Corriere Fiorentino: “La tabella di marcia: una settimana di riposo poi da lunedì allenamenti personalizzati”

Ecco la tabella di marcia per i giocatori viola

Il mister e lo staff hanno dato indicazioni precise: una settimana di riposo assoluto poi, da lunedì prossimo, «compiti a casa». Per ognuno infatti, è stata preparata una tabella di allenamenti da seguire prima di ritrovarsi, il 28, al centro sportivo. Allora, il tecnico potrà finalmente sperare di recuperare qualche infortunato (Sottil su tutti, mentre per Castrovilli i tempi saranno ancora lunghi) e tornare a lavorare sui dettagli e, in particolare, sugli aggiustamenti da fare al nuovo 4-2-3-1. Sarà l'ultima occasione per farlo, prima di rituffarsi nel turbine delle gare ogni tre giorni. Per questo, alla fine, questa sosta va vista come una grande opportunità. Nonostante Milano, e un finale di gara che ancora tormenta i pensieri del mister. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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