Caos in casa Atalanta, Sky annuncia: "Società furiosa contro Gasperini dopo lo sfogo in conferenza"

Gian Piero Gasperini si è sfogato dopo la partita persa contro l'Inter e queste parole non sono piaciute alla società

Cosa succede all’Atalanta tra la società e Gasperini? Dopo lo sfogo dell’allenatore, prima e dopo l’Inter, Sky Sport fa il punto sul momento in casa nerazzurra:

“Situazione da monitorare in casa Atalanta dopo lo sfogo di Gian Piero Gasperini, la società è rimasta spiazzata e irritata dalle dichiarazioni, non se le aspettava. Anche perché la classifica fin qui è positiva, nonostante le ultime sconfitte. Le sue parole hanno stupito perché in società sono già d’accordo che questa rosa vada sfoltita. Poteva esserlo già in estate se alcuni giocatori avessero accettato la cessione, così non è stato. Ora la società vuole consegnare a Gasperini una rosa più snella.

Ma queste dichiarazioni rischiano di lasciare il segno. Il club si augura che l’allenatore torni dalle vacanze più sereno, questa è la speranza. Molto dipenderà anche dall’incontro che ci sarà a Boston con la proprietà americana (Pagliuca). A furia ti tirare la corda c’è il rischio che prima o poi si spezzi. Lo sfogo non è stato il primo e probabilmente non sarà neanche l’ultimo. Vedremo se ci sarà un clima più sereno dopo l’incontro negli Stati Uniti”.

Gasperini ha chiesto chiarezza alla società (se puntare a vincere o puntare sui giovani), dopo l’incontro potrà averla.

IL RACCONTO DI CASSANO SU PRADE'

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