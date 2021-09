Corriere Fiorentino, Italiano già leader dello spogliatoio Viola. Due regole: impegno e rispetto

Vincenzo Italiano ha conquistato lo spogliatoio della Fiorentina. L’impegno che il mister chiede costantemente a sé stesso è diventato in fretta punto di riferimento per tutti i componenti della squadra. Da qui parte l’analisi condotta dal Corriere Fiorentino. Il quotidiano sottolinea come l’allenatore Viola fin da subito ha fatto leva sulle motivazioni e sull’opportunità di riscattare due anni di giudizi e risultati negativi. Due esempi su tutti. Duncan, da sicuro partente a nuova risorsa, e Callejon, letteralmente conquistato dal nuovo tecnico. La società è convinta che la rivalutazione possa riguardare anche Riccardo Saponara e Sasha Kokorin. Per entrare a tutti gli effetti nel cerchio di Italiano servono due requisiti: applicazione e rispetto delle regole. Tutti sul pezzo per essere protagonisti, dai giocatori ai collaboratori dello staff.

