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Il Corriere Fiorentino titola: balla con Chiesa

"Balla con Chiesa". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, celebrando il ritorno alla vittoria della squadra di Stefano Pioli ed il grande gol messo a segno da Federico Chiesa. All'...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 febbraio 2018 13:00
Il Corriere Fiorentino titola: balla con Chiesa -
Rassegna Stampa
Chiesa
Corriere Fiorentino
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"Balla con Chiesa". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, celebrando il ritorno alla vittoria della squadra di Stefano Pioli ed il grande gol messo a segno da Federico Chiesa. All'autogol di Mirante ha fatto seguito l'incertezza di Sportiello, che ha permesso Bologna di agguantare il momentaneo pareggio. Nel finale di partita è salito però in cattedra il figlio d'arte, che al termine di un'esaltante serpentina ha fulminato l'estremo difensore con un sinistro potente e preciso.

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