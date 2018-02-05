Il Corriere Fiorentino titola: balla con Chiesa

"Balla con Chiesa". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, celebrando il ritorno alla vittoria della squadra di Stefano Pioli ed il grande gol messo a segno da Federico Chiesa. All'...

"Balla con Chiesa". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, celebrando il ritorno alla vittoria della squadra di Stefano Pioli ed il grande gol messo a segno da Federico Chiesa. All'autogol di Mirante ha fatto seguito l'incertezza di Sportiello, che ha permesso Bologna di agguantare il momentaneo pareggio. Nel finale di partita è salito però in cattedra il figlio d'arte, che al termine di un'esaltante serpentina ha fulminato l'estremo difensore con un sinistro potente e preciso.