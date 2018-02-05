Il Corriere Fiorentino titola: balla con Chiesa
"Balla con Chiesa". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, celebrando il ritorno alla vittoria della squadra di Stefano Pioli ed il grande gol messo a segno da Federico Chiesa. All'...
A cura di Redazione Labaroviola
05 febbraio 2018 13:00
"Balla con Chiesa". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, celebrando il ritorno alla vittoria della squadra di Stefano Pioli ed il grande gol messo a segno da Federico Chiesa. All'autogol di Mirante ha fatto seguito l'incertezza di Sportiello, che ha permesso Bologna di agguantare il momentaneo pareggio. Nel finale di partita è salito però in cattedra il figlio d'arte, che al termine di un'esaltante serpentina ha fulminato l'estremo difensore con un sinistro potente e preciso.