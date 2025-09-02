Dalla Spagna: Beltran era solo la sesta scelta del Valencia. Offerta ufficiale solo ieri pomeriggio

L’attaccante della Fiorentina sarebbe arrivato in extremis in giallorosso dopo una lunga ricerca e diverse piste fallite

Il portale spagnolo Deportes COPE Valencia svela oggi i retroscena sull’arrivo in giallorosso di Lucas Beltrán, prelevato dalla Fiorentina all’ultima ora di mercato. L’innesto in attacco è arrivato dopo una lunga e complessa ricerca, con il nome di Beltrán mai realmente in cima alle preferenze del Valencia.

Secondo il sito spagnolo, infatti, Beltrán non era né la prima, né la seconda, né la quinta scelta nella lista degli obiettivi offensivi del club. L’acquisto di un attaccante, priorità assoluta per l’allenatore, ha subito numerosi rallentamenti a causa di diverse piste che si sono infrante durante la sessione di mercato.

L’affare si è concretizzato solo nelle ultime ore: alcune settimane fa il Valencia aveva già avviato contatti esplorativi con gli agenti di Beltrán per sondare la disponibilità del giocatore a trasferirsi in Spagna. Quell’interesse si è trasformato in un’offerta ufficiale a metà pomeriggio di ieri.La volontà del giocatore ha fatto la differenza.