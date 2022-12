Corriere dello Sport, Nico Gonzalez oggi torna: il Valencia non si è avvicinato alla richiesta viola

Per Gonzalez, scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, è arrivato soprattutto l’interesse del Valencia di Gattuso. Gli spagnoli non si sono però minimamente avvicinati alla richiesta della Fiorentina di 25 milioni di euro. L’argentino è tornato a Firenze ed oggi si capirà a che punto sono le sue condizioni. Gonzalez non sta più nella pelle, perché dopo aver battuto sull’esclusione dal Mondiale, vuole dare tutto per la Fiorentina.

LEGGI ANCHE, LA FIORENTINA OGGI RIPRENDE GLI ALLENAMENTI: TUTTI PRESENTI TRANNE AMRABAT, TORNA IL 1° GENNAIO