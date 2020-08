German Pezzella piace molto al Valencia. È lui il nome sul quale gli spagnoli vorrebbero puntare per sostituire Garay. Per lui la Fiorentina vorrebbe 20 milioni ma gli spagnoli non offriranno mai questa cifra. Inoltre cosa non da poco, Pezzella vuole restare a Firenze. Un’ottima notizia per mister Iachini che vuole congelare la difesa dello scorso campionato. Lo scrive Repubblica.

