Beltran rivela: "Trattativa difficile con il Valencia, la Fiorentina aveva altre aspettative ma li ringrazio"

Appena arrivato a Valencia, Lucas Beltran ha parlato a Tribunadeportiva.it della trattativa, ringraziando la Fiorentina

Lucas Beltrán è ufficialmente un nuovo giocatore del Valencia. L’attaccante argentino classe 2001, di proprietà della Fiorentina, vestirà la maglia del club spagnolo per una stagione in prestito, prima di fare ritorno a Firenze al termine dell’annata. Appena sbarcato a Valencia, Beltrán ha raccontato ai microfoni di TribunadeportivaTv le sue prime sensazioni:

“Sono molto contento di essere qui a Valencia. Una squadra con molta storia, anche con molta storia argentina quindi sono felice di essere qui. La trattativa? Parlavamo da 2 settimane, ma la parte più forte è stata ieri quando hanno mandato l’offerta. È stato abbastanza difficile perché la Fiorentina aveva altre aspettative, ma voglio ringraziare anche loro: il presidente e il direttore sportivo che si sono comportati molto bene con me e la mia famiglia e hanno fatto sì che questa situazione potesse farsi”.

Poi ha aggiunto:

“Tanti argentini al Valencia? Ognuno ha la sua strada, cercherò di dare il meglio di me. Sono molto esigente, cerco sempre di dare il meglio e mi piace vincere. Ho già parlato con l’allenatore, mi ha spiegato il suo modo di giocare, come gestisce il gruppo e gli obiettivi. Dobbiamo pensare partita per partita, il campionato è molto difficile: faremo del nostro meglio e speriamo di dare una gioia ai tifosi”.