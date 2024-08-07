Dalla Spagna: "La Fiorentina ha inviato un offerta da 15 milioni al Valencia per Pepelu, per ora rifiutata"

La Fiorentina avrebbe inviato un'offerta da 15 milioni al Valencia per Pepelu, al momento rifiutata, la richiesta è di almeno 20 milioni

Secondo quanto riportato da Corner Che e Sin Ataduras, la Fiorentina e il Borussia Dortmund avrebbero inviato entrambe un offerta da 15 milioni al Valencia per il cartellino di Pepelu, centrocampista spagnolo classe 98'. Il club spagnolo ha rispedito entrambe le offerte al mittente, la loro richiesta è tra i 20 e i 25 milioni. Il giocatore non ha intenzione di lasciare la Spagna, ma in caso di offerta congrua potrebbe cambiare idea.

Dalla Francia: "Fiorentina interessata a Richardson del Reims, anche la Roma sul marocchino"

https://www.labaroviola.com/dalla-francia-la-fiorentina-interessata-a-amir-richardson-del-reims-concorrenza-di-roma-e-2-club-stranieri/263312/