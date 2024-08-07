Dalla Francia: "La Fiorentina interessata a Amir Richardson del Reims, concorrenza di Roma e 2 club stranieri"

La Fiorentina, in attesa di nuovi sviluppi per Tessmann, avrebbe messo gli occhi sul 2002 del Reims, Amir Richardson

Secondo quanto riportato da Reims VDT, la Fiorentina sarebbe interessata al centrocampista marocchino classe 2002 Amir Richardson del Reims. Il club francese chiede una cifra intorno ai 12 milioni di euro, anche Roma, Ajax e Everton sono interessate al giocatore.

TMW: "Nzola verso la Francia, lo vuole il Lens, possibile prestito con diritto"

https://www.labaroviola.com/tmw-lens-in-pole-per-nzola-prade-laveva-proposto-al-genoa-ma-gilardino-non-e-convinto/263310/