Notizie Pepelu Fiorentina

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Dalla Spagna: "La Fiorentina ha inviato un offerta da 15 milioni al Valencia per Pepelu, per ora rifiutata"

07 agosto 2024 11:19

Dalla Spagna: la Fiorentina ha provato a comprare il centrocampista Pepelu del Valencia

22 luglio 2024 15:00

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