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Notizie Pepelu Fiorentina
Dalla Spagna: "La Fiorentina ha inviato un offerta da 15 milioni al Valencia per Pepelu, per ora rifiutata"
07 agosto 2024 11:19
Dalla Spagna: la Fiorentina ha provato a comprare il centrocampista Pepelu del Valencia
22 luglio 2024 15:00
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2024
Sett. 32
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