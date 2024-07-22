Dalla Spagna: la Fiorentina ha provato a comprare il centrocampista Pepelu del Valencia

Come riportato da Onda Cero, la Fiorentina ha provato ad acquistare il centrocampista del Valencia, Pepelu all’inizio del mercato. Il classe 1998 vuole continuare a crescere nella squadra spagnola e l...

Come riportato da Onda Cero, la Fiorentina ha provato ad acquistare il centrocampista del Valencia, Pepelu all’inizio del mercato. Il classe 1998 vuole continuare a crescere nella squadra spagnola e la sua volontà è quella di restare. Inoltre, l’allenatore Ruben Baraja lo ha nominato capitano della squadra e questa è una delle chiavi per la sua permanenza con la società blanquinegra.

TMW, FIORENTINA FERMA A 16 MILIONI PER COLPANI, IL MONZA VUOLE L’OBBLIGO DI RISCATTO A CONDIZIONI FAVOREVOLI

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