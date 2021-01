Sky Sport, Pulgar, il Valencia ha offerto 12 milioni. Formula? Prestito con obbligo. La Fiorentina…

Secondo quanto riporta Sky Sport in questi minuti, non c’è solo il Cagliari di Di Francesco su Erick Pulgar. Si è inserito anche il Valencia su di lui, il quale ha presentato un’offerta in prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Erick vuole lasciare Firenze per non rischiare di perdere la Nazionale cilena. La Fiorentina invece vuole tenerlo.

