Sky: “Non riscattato dalla Fiorentina, ora Colpani potrebbe ripartire dalla Spagna. Piace al Valencia”

Andrea Colpani potrebbe ripartire dalla Spagna. Dopo il mancato riscatto da parte della Fiorentina, il centrocampista è rientrato al Monza, ma il suo futuro appare ancora incerto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Valencia avrebbe manifestato interesse per il classe ’99, reduce da una parentesi poco brillante in maglia viola.

Il club spagnolo è alla ricerca di rinforzi a centrocampo e Andrea Colpani rappresenta un profilo che piace, ma al momento non si registrano contatti concreti o trattative in fase avanzata: si tratta, per ora, di un semplice sondaggio.