Valencia esalta Beltran, Hugo Duro: “Compagno d’attacco unico, impegno e sacrificio totali al servizio della squadra”

Lucas Beltran dopo un periodo di ambientamento e di difficoltà personale sta facendo molto bene in Liga. L’attaccante sud americano sta ricevendo molti complimenti dagli addetti ai lavori. In Spagna sono tutti entusiasti dell’argentino, arrivato ad agosto in prestito secco dalla Fiorentina. Beltran è stato uno dei protagonisti nel successo contro l’Espanyol e anche il suo allenatore Corberan lo ha voluto sottolineare. Hugo Duro, suo compagno di squadra ha detto: “Mi piace tantissimo giocare con Lucas. È un ragazzo che si impegna tanto. Giocare con lui è un piacere, perché corre senza sosta e quando ha la palla dimostra tutte le sue qualità tecniche. Non mi capitava da tempo di sentirmi così in sintonia con un compagno di squadra. Insieme speriamo di regalare molte soddisfazioni al Valencia“, ha riferito ai canali ufficiali del club.