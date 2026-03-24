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Beltran nel mirino dell’Espanyol per la prossima stagione, si allontana la sua permanenza al Valencia

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Beltran nel mirino dell’Espanyol per la prossima stagione, si allontana la sua permanenza al Valencia

Redazione

24 Marzo · 18:53

Aggiornamento: 24 Marzo 2026 · 18:53

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Un club di Liga si è fatto avanti per l'attaccante argentino di proprietà della Fiorentina, nonostante la sua stagione non stia convincendo pienamente il Valencia.

Per l’emittente spagnola Radio Cope, l’obiettivo principale dell’Espanyol per rinforzare il suo reparto offensivo è Lucas Beltran. L’argentino ha lasciato la Fiorentina nella sessione estiva approdando al Valencia in prestito secco oneroso di 1 milione.

Nel club spagnolo però non ha brillato, collezionando 3 gol e 2 assist in 26 presenze tra Campionato e Copa del Rey. Il club catalano sarebbe pronto a fare uno sforzo economico per assicurarsi il classe 2001, legato alla Fiorentina con un contratto fino al 2028.

L’Espanyol in classifica si trova sopra il Valencia, all’11° posto con due punti di vantaggio, i catalani dovranno trattare con i viola per il suo cartellino.

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