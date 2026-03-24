Beltran nel mirino dell’Espanyol per la prossima stagione, si allontana la sua permanenza al Valencia

Per l’emittente spagnola Radio Cope, l’obiettivo principale dell’Espanyol per rinforzare il suo reparto offensivo è Lucas Beltran. L’argentino ha lasciato la Fiorentina nella sessione estiva approdando al Valencia in prestito secco oneroso di 1 milione.

Nel club spagnolo però non ha brillato, collezionando 3 gol e 2 assist in 26 presenze tra Campionato e Copa del Rey. Il club catalano sarebbe pronto a fare uno sforzo economico per assicurarsi il classe 2001, legato alla Fiorentina con un contratto fino al 2028.

L’Espanyol in classifica si trova sopra il Valencia, all’11° posto con due punti di vantaggio, i catalani dovranno trattare con i viola per il suo cartellino.