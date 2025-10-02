Da Valencia scrivono: "Beltran è generoso, ma non può fare il riferimento offensivo in una squadra forte"

L'attaccante argentino passato in estate al Valencia non sta convincendo e sembra confermarsi quello di Firenze

Il Valencia non sta vivendo un momento ottimo nell'avvio di stagione in Liga e ha perso contro l'Oviedo di Brekalo in casa per 2-1. Nel Valencia da fine mercato gioca anche l'attaccante argentino Lucas Beltran che non rientrava nei piani di Pioli e che è entrato dopo 55 minuti senza incidere. Il giocatore non ha ancora trovato il gol e non sembra il bomber che gli spagnoli cercavano, infatti il Superdeporte scrive su di lui: "Beltran ci mette l'anima, lotta ed è generoso, però non è un numero nove e nemmeno si avvicina all'idea di questo ruolo."

Pure a Valencia si sono accorti che l'argentino è un elemento di grande generosità, ma non incarna il prototipo della punta come richiesto in Spagna e neanche a Firenze hanno visto qualcosa di avvicinabile ad essere un bomber da 20 gol.