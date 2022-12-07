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Musah, da obiettivo di mercato della Fiorentina ad oggetto dei desideri dei top club di Premier

Yunus Musah, centrocampista classe 2002 attualmente in forza al Valencia, è stato accostato alla Fiorentina nel mercato estivo prima del suo trasferimento in Spagna. Le ottime prestazioni al Mondiale con gli USA hanno attirato l'attenzione di mezza E

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 dicembre 2022 18:51
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Musah, da obiettivo di mercato della Fiorentina ad oggetto dei desideri dei top club di Premier

La Premier League bussa alle porte del Valencia. Il Mondiale di Yunus Musah ha portato diversi club del campionato inglese ad interessarsi al centrocampista statunitense. Secondo quanto riporta 90 Min, il calciatore sarebbe entrato nel mirino di Liverpool, Chelsea e Arsenal. A riportarlo è TMW.

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