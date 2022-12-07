Musah, da obiettivo di mercato della Fiorentina ad oggetto dei desideri dei top club di Premier

Yunus Musah, centrocampista classe 2002 attualmente in forza al Valencia, è stato accostato alla Fiorentina nel mercato estivo prima del suo trasferimento in Spagna. Le ottime prestazioni al Mondiale con gli USA hanno attirato l'attenzione di mezza E

A cura di Redazione Labaroviola 07 dicembre 2022 18:51

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