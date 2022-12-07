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Sarri vuole Parisi alla Lazio ma Lotito non vuole spendere, Fiorentina sempre alla finestra

Parisi è stato spesso accostato alla Fiorentina nel corso delle scorse finestre di mercato ma grazie alle grandi prestazioni il giovane terzino ha attirato su di sè le attenzioni di molti club italiani ed europei

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 dicembre 2022 18:27
Sarri vuole Parisi alla Lazio ma Lotito non vuole spendere, Fiorentina sempre alla finestra -
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Foto: Instagram Parisi

Come scrive Il Messaggero l'acquisto di un terzino sinistro in casa Lazio, nonostante Sarri lo invochi ormai da tempo, pare non essere tra le priorità del patron Lotito. Il tecnico chiede a gran voce Parisi dell'Empoli, mentre non rientra nei piani Luca Pellegrini. Difficilmente comunque i biancocelesti interverranno a giugno in quel settore di campo, a meno che non si presentino delle vere e proprie occasioni. Sul giovane terzino italiano è ormai noto l'interesse della Fiorentina e di altri club europei. A riportarlo è TMW.

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