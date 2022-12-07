FORM. UFFICIALE: TERZIC A SINISTRA, RANIERI AL CENTRO. C'È BIANCO, SAPONARA CON IKONÉ E CABRAL
Dopo la vittoria per 4-1 contro l'Arezzo, la Fiorentina è pronta ad affrontare la sua seconda amichevole di dicembre contro i boliviani dell'Always Ready. Di seguito le formazioni ufficiali del match:...
A cura di Redazione Labaroviola
07 dicembre 2022 17:23
Dopo la vittoria per 4-1 contro l'Arezzo, la Fiorentina è pronta ad affrontare la sua seconda amichevole di dicembre contro i boliviani dell'Always Ready. Di seguito le formazioni ufficiali del match:
Fiorentina(4-3-3): Terracciano; Dodo, Quarta, Ranieri, Terzic; Maleh, Bianco, Bonaventura; Ikonè, Cabral Saponara.
IACHINI SU AMRABAT: “MIGLIORATO GRAZIE AL LAVORO FATTO INSIEME, A FIRENZE SOFFRIVA L’AMBIENTAMENTO”
https://www.labaroviola.com/iachini-su-amrabat-migliorato-grazie-al-lavoro-fatto-insieme-a-firenze-soffriva-lambientamento/195001/