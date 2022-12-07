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FORM. UFFICIALE: TERZIC A SINISTRA, RANIERI AL CENTRO. C'È BIANCO, SAPONARA CON IKONÉ E CABRAL

Dopo la vittoria per 4-1 contro l'Arezzo, la Fiorentina è pronta ad affrontare la sua seconda amichevole di dicembre contro i boliviani dell'Always Ready. Di seguito le formazioni ufficiali del match:...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 dicembre 2022 17:23
FORM. UFFICIALE: TERZIC A SINISTRA, RANIERI AL CENTRO. C'È BIANCO, SAPONARA CON IKONÉ E CABRAL - Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Dopo la vittoria per 4-1 contro l'Arezzo, la Fiorentina è pronta ad affrontare la sua seconda amichevole di dicembre contro i boliviani dell'Always Ready. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

Fiorentina(4-3-3): Terracciano; Dodo, Quarta, Ranieri, Terzic; Maleh, Bianco, Bonaventura; Ikonè, Cabral Saponara.

IACHINI SU AMRABAT: “MIGLIORATO GRAZIE AL LAVORO FATTO INSIEME, A FIRENZE SOFFRIVA L’AMBIENTAMENTO”

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