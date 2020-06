Gian Piero Gasperini non ci sta. Il tecnico dell’Atalanta, accusato soprattutto in Spagna di aver partecipato alla trasferta di Valencia in Champions League con i sintomi del Covid-19, replica indignato.

“So di aver rispettato tutti i protocolli, è una polemica veramente offensiva – ha detto ai microfoni di Sky Sport -. E’ una polemica offensiva, brutta. Non ho mai fatto tamponi, quando abbiamo fatto i test sierologici a maggio ho scoperto di aver contratto il virus. Ritornando indietro nel tempo, penso che quello sia stato il periodo dei malesseri, ma non ho mai avuto febbre o problemi polmonari. Suppongo che sia stato quello il periodo. Quando sono partito da Bergamo stavo bene”.

Gasperini aveva rivelato in una intervista alla Gazzetta dello Sport di aver scoperto di essere stato malato di Covid-19 e ha raccontato di essere stato male in occasione della trasferta di Valencia del 10 marzo. Queste parole hanno scatenato la risposta del club spagnolo, che ha accusato il tecnico di “irresponsabilità”. E secondo i media spagnoli, la stessa società sarebbe intenzionata a chiedere una presa di posizione dell’Uefa (finora non arrivata a livello ufficiale).

Gazzetta.it