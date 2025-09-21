Il Valencia vince ma Beltran non incide: solo un tempo giocato per l'argentino in due partite per ora

L'attaccante argentino della Fiorentina è andato in prestito al Valencia per rilanciarsi, ma per adesso non sta avendo fortuna.

Il Valencia ha vinto 2 a 0 contro l'Athletic Bilbao con reti di Santamaria e Duro, Lucas Beltran però non ha lasciato grande traccia. L'argentino di proprietà della Fiorentina è andato in prestito in Spagna per trovare maggior spazio e provare a rilanciarsi, ma finora il tentativo non ha avuto i frutti sperati. Il ragazzo ha giocato per adesso un quarto d'ora contro il Barcellona nella sconfitta patita 6 a zero e una ventina di minuti contro l'Athletic.