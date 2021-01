Sky Sport, nuova offerta del Cagliari per Pulgar. La Fiorentina continua a fare muro

Erick Pulgar è un nome sempre più caldo nel mercato in uscita della Fiorentina.

Stando a quanto raccolto da Sky Sport, il centrocampista di origini cilene potrebbe lasciare Firenze nei prossimi giorni.

Ieri vi avevamo raccontato di un interessamento da parte del Valencia sul giocatore (QUI L’ARTICOLO), ma gli spagnoli non sono gli unici ad aver messo gli occhi sul centrocampista classe ’94. In queste ore infatti è arrivata una nuova offerta dal Cagliari che cerca un regista puro e vuole Pulgar.

Il Ds Pradè ha dichiarato che il mercato della squadra gigliata è chiuso, ma nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore ci potrebbero essere aggiornamenti sull’eventuale trattativa fra Cagliari e Fiorentina.

