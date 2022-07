Gattuso, ci risiamo: il tecnico medita l’addio al Valencia. Non è soddisfatto del mercato

Primi segnali di nervosismo per Gennaro Gattuso a Valencia. A distanza di un anno dalla firma con la Fiorentina e dal successivo divorzio, Ringhio sembra non sembra trovare pace. Da qualche settimana è diventato il nuovo allenatore del Valencia, ma l’avventura in Spagna non è cominciata nel modo giusto e, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’ex tecnico del Napoli starebbe addirittura meditando le dimissioni a causa dello scarso mercato del club spagnolo. Fino a questo momento, infatti, tutte le operazioni del Valencia sono state bloccate dai costi troppo alti delle operazioni. Prima Dzeko e Cavani a causa degli stipendi. Poi, Politano e Demme a causa delle richieste altissime da parte di De Lauretiis.