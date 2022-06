Dalla Germania, Fiorentina su Alderete. Il difensore dell’Herta Berlino è valutato 10 milioni di euro

La Fiorentina si inserisce nella corsa per Omar Alderete. Stando a quanto riportato da Kicker, il difensore paraguaiano è attualmente in prestito dall’Hertha Berlino al Valencia. Gli spagnoli vorrebbero mantenere il difensore classe ’96 ma, nelle ultime settimana, si è inserito anche il club viola. Alderete nell’ultima stagione in Spagna ha raccolto 34 presenze condite da 2 gol. Il suo valore di mercato si aggira sui 10 milioni di euro.