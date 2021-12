Dalla Spagna, la Fiorentina ha chiesto Ricic al Valencia in prestito fino a giugno, club indeciso

Questo è testualmente quello che scrivono in Spagna su Racic, su cui, secondo quanto scrive eldesmarque, ha messo gli occhi la Fiorentina:

“Si avvicina il calciomercato invernale e le società iniziano a muoversi per rinforzare le proprie rose. Come regola generale, i calciatori che cambiano a questo punto della stagione, lo fanno motivati ​​dalle situazioni scomode nelle loro squadre. Un chiaro esempio di ciò è Uros Racic del Valencia. Il serbo vive una situazione molto diversa dalla scorsa stagione. Al momento, il centrocampista balcanico ha perso molta rilevanza nella rosa bianconera e non gode di un’eccessiva fiducia da parte dell’allenatore, che preferisce altri giocatori rispetto a lui.

Ebbene, proprio per accontentare le sue esigenze, la Fiorentina si è interessata a Racic. Ha messo sul tavolo un’offerta per un prestito fino alla fine della stagione. Tuttavia, il Valencia è riluttante a lasciarlo andare considerando che hanno una grave carenza in quella zona del campo. In effetti, il centrocampo è una delle aree prioritarie che Valencia cercherà di rafforzare per tutto il mese di gennaio. Quindi questa situazione dipenderà da quanto accadrà con il mercato e dalla sua evoluzione.

Al di là dell’opinione e delle decisioni di José Bordalás, anche gli infortuni hanno pesato molto su Racic durante questa stagione. Ha perso buona parte del precampionato e questo gli ha tolto le opzioni per convincere l’allenatore, che ha trovato nel duo Wass-Guillamón il suo doppio perno di partenza. Finora Racic ha giocato solo quando è stato strettamente necessario ed è stato addirittura superato da altri giocatori inizialmente indietro nella rotazione come il giovane Koba, un chiaro esempio di quale sia la situazione di Racic in questo Valencia.

NARDELLA: “CON IL NUOVO STADIO DOBBIAMO RICONTRATTARE L’AFFITTO DEL FRANCHI”