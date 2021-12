Nardella: “Nuovo Franchi di livello altissimo, stiamo cercando altri fondi oltre ai 95 milioni del PNRR”

A La Repubblica ha parlato dello stadio il sindaco di Firenze Dario Nardella:

“Il livello del progetti del nuovo Franchi sarà incredibile. Posso solo anticipare che coi nostri uffici stiamo capendo se possiamo trovare oltre ai 95 milioni del capitolo cultura altre risorse del Pnrr per gli interventi su Campo di Marte, dove l’investimento vale 150-200 milioni. Sarebbe una grande operazione per la città riuscire a realizzare tutto con risorse pubbliche. Collaborazione con Fiorentina? Per noi è indispensabile. È stato lo stesso Commisso a non escludere che la realizzazione sia tutta a carico del Comune. È ovvio che dovremo fare una nuova concessione parametrata sulla base delle revenues del nuovo impianto che dovrà essere finito entro il 2026. Quella che scade nel 2022 sarà rinnovata alle stesse condizioni salvo piccoli aggiustamenti”.

E’ TORNATO A PARLARE ANCHE COMMISSO