Questa sicuramente non è la stagione più fortunata per German Pezzella. Con il mercato estivo che si avvicina tornano i rumors su di lui. Il Valencia sta cercando un sostituto di Garay ma la Fiorentina non tratta per meno di 20 milioni. Il Milan ci pensa, la sua partenza potrebbe lasciare in viola Milenkovic. Lo riporta Repubblica.