Secondo La Nazione, il futuro di German Pezzella, sembra essere lontano da Firenze. Il Valencia è il super favorito ma il Napoli resta in pressing. La Fiorentina dovrebbe incassare circa 17 milioni. Milenkovic? Futuro in bilico ma non parte per meno di 30 milioni. Dragowski? A meno di super offerte resterà.