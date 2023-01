Cassano sentenzia: “Amrabat non mi piace. Non c’entra nulla con la Fiorentina di Italiano”

Antonio Cassano ha parlato alla Bobo TV soffermandosi sul centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat. Ecco le sue parole e la sua opinione:

“Amrabat? Sono molto diretto, ha fatto un grande Mondiale ma se mi dici “Antonio ti piace?” io ti rispondo di no. A livello qualitativo non mi piace molto, non mi esalta: è normale che se gli dici di fare la mezzala un giocatore del genere serve, ma se lo devi mettere davanti alla difesa a far girare la squadra con la qualità non mi da’ niente. Perchè non gioca alla Fiorentina come ha fatto al Mondiale? Io stimo molto Italiano e semplicemente il Marocco giocava basso, nella Fiorentina, con l’idea di Italiano, Amrabat non c’entra niente perchè l’allenatore vuole giocare, fraseggiare, essere coraggiosi.”

