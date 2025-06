Bucchioni: “Kean sta valutando tutte le offerte, non è sicuro di restare alla Fiorentina”

A Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni per commentare vari temi legati al mondo viola e non solo come l’annuncio di Gattuso come nuovo commissario tecnico: “Gattuso è un esempio incredibile perchè è diventato grande coltivando i giusti valori che lo hanno portato sul tetto del mondo e tutto il gruppo deve seguire questo spirito. Non possiamo pensare che questa squadra abbia un gioco definito come un club e non abbiamo dei campioni, quindi l’unica via è quella di far gruppo e di lottare come faceva lui in campo. La citazione a Lippi è giusta in questo senso perché Gattuso dovrà fare proprio lo stesso ricreando la magia del 2006.”

Su Dzeko: “Ha una testa incredibile e sarà un valore per la Fiorentina per il carisma e l’esperienza che porta. Sono sicuro che aiuterà molto i giovani ed, in più, è uno che ha sempre segnato molto in carriera e sa far fare gol anche a chi gioca con lui. Chiaramente non deve essere lui il titolare per 50 partite cedendo Kean perché sarebbe un enorme passo indietro per la squadra.”

Su Kean: “Se fosse sicuro di restare lo avrebbe detto, penso che adesso stia valutando le offerte che gli arrivano e soprattutto da chi. Kean vorrà vedere che Fiorentina verrà costruita per capire le reali ambizioni di questa società, ma non lo possiamo aspettare in eterno ed infatti il colpo Dzeko va in questa direzione. Non penso vada in Arabia e per andare al Mondiale da protagonista deve restare qui, bisogna restare sereni e capire il suo volere.”