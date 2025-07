Gazzetta: “Ranieri un guerriero leader. Può piacere a Gattuso, che potrebbe convocarlo”

Pioli è stato difensore, il suo vice Andrea Tarozzi pure. È logico che un occhio di riguardo alla fase difensiva lo diano con tanta esperienza. Ma le certezze al reparto le dà soprattutto il capitano Luca Ranieri. La sua crescita è continua. Venerdì sera nel primo tempo, quello fondamentale nelle amichevoli, è stato senza dubbio il migliore in campo. Ranieri non sbaglia un intervento, se c’è un errore di un compagno arriva lui, si propone in fase offensiva sia sulle palle inattive che a sinistra per crossare.

Soprattutto, non si risparmia mai. Ha i tratti del leader, la garra del guerriero. Uno di quelli che possono piacere a Rino Gattuso che ieri si sarebbe dovuto affacciare da ct al Viola Park, ma ha dovuto annullare la visita perché Pioli ha concesso due giorni di vacanza ai suoi prima della partenza per la seconda parte del ritiro in Inghilterra, fissata per domani. Ranieri si era conquistato l’azzurro all’ultimo giro di Luciano Spalletti, ora può lottare per confermarlo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.