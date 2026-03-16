Tuttosport riporta: “Gattuso è sollevato, Kean sta bene e verrà convocato in Nazionale per gli spareggi”

Secondo quanto riportato da TuttoSport, il commissario tecnico azzurro Gennaro Gattuso è contento di vedere che Moise Kean sta recuperando bene, infatti il CT intende convocare il bomber viola e, avendo visto che Vanoli lo ha chiamato per Cremona, è più sicuro della sua scelta. Oltre a lui Pio Esposito ha notevolmente impressionato sabato a San Siro e farà compagnia al viola nel reparto offensivo così come Raspadori che è rientrato dall’infortunio e sta mettendo minuti in vista dell’Irlanda del Nord il 26 marzo.