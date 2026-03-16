16 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:20

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Tuttosport riporta: “Gattuso è sollevato, Kean sta bene e verrà convocato in Nazionale per gli spareggi”

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Tuttosport riporta: “Gattuso è sollevato, Kean sta bene e verrà convocato in Nazionale per gli spareggi”

Redazione

16 Marzo · 13:49

Aggiornamento: 16 Marzo 2026 · 13:49

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#FiorentinaGattusoItaliaKean

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Il bomber viola farà parte del gruppo azzurro che si giocherà gli spareggi per andare al Mondiale americano

Secondo quanto riportato da TuttoSport, il commissario tecnico azzurro Gennaro Gattuso è contento di vedere che Moise Kean sta recuperando bene, infatti il CT intende convocare il bomber viola e, avendo visto che Vanoli lo ha chiamato per Cremona, è più sicuro della sua scelta. Oltre a lui Pio Esposito ha notevolmente impressionato sabato a San Siro e farà compagnia al viola nel reparto offensivo così come Raspadori che è rientrato dall’infortunio e sta mettendo minuti in vista dell’Irlanda del Nord il 26 marzo.

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