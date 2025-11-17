17 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 13:24

Gattuso: “Preferivo essere preso a pallonate. Questa serata non la meritavano i nostri tifosi”

17 Novembre · 11:53

Rino Gattuso nel post partita al termine di una serata difficile per la Nazionale finita 1-4 ha commentato così in conferenza stampa la prestazione dei suoi e la delusione per il risultato:

Oggi avrei preferito essere preso a “pallonate”. Nel primo tempo ero soddisfatto: la squadra era in campo con ordine e il pubblico ci stava spingendo forte. Si sente che la gente vuole bene a questi ragazzi e prova un affetto profondo per questa Nazionale. Ma ormai le parole non bastano più. Serve chiedere scusa e metterci la faccia, perché una serata così non la meritava nessuno, soprattutto chi è venuto allo stadio e chi ci ha seguito da casa. Speriamo davvero di riuscire a regalare una gioia ai nostri tifosi. Abbiamo concesso troppo campo. Nella prima frazione non era successo, ma poi abbiamo iniziato a difendere in modo diverso. Non credo sia un problema fisico: siamo semplicemente andati a giocare nelle zone dove loro sono fenomenali, nel campo aperto e nella velocità. E lì ci hanno fatto male. Non è una questione atletica, ma di situazioni e scelte sbagliate.”

