Convocati Italia di Gattuso: Della Fiorentina c'è solo Kean, assenti Comuzzo e Fagioli

Il commissario tecnico recentemente insediato dopo l'uscita di Spalletti ha diramato i convocati per le qualificazioni

Il Commissario Tecnico Gennaro Gattuso ha appena diramato i convocati dell'Italia per le prossime gare contro Estonia il 5 settembre a Bergamo e l'Israele a Debrecen l'8 settembre valide per le qualificazioni al Mondiale del 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti in cui la Nazionale deve vincere per non perdere definitivamente il treno con la Norvegia prima del girone e che ha sconfitto gli azzurri a giugno ad Oslo.

Tra i viola spicca la conferma di Moise Kean come attaccante che si giocherà la titolarità con Retegui, volato in Arabia, e Scamacca, rientrato dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori per quasi un anno. Mentre non c'è Comuzzo che non è stato chiamato da Gattuso con al suo posto Leoni recentemente passato al Liverpool e non c'è neanche Fagioli che non è stato richiamato dal CT.

I convocati: Portieri: Carnesecchi (Atalanta), Donnarumma (PSG), Meret (Napoli), Vicario (Tottenham)

Difensori: Bastoni (Inter), Bellanova (Atalanta), Calafiori (Arsenal), Cambiaso (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Gatti (Juventus), Leoni (Liverpool), Mancini (Roma)

Centrocampisti: Barella (Inter), Fabbian (Bologna), Frattesi (Inter), Locatelli (Juventus), Rovella (Lazio), Tonali (Newcastle)

Attaccanti: Esposito (Inter), Kean (Fiorentina), Maldini (Atalanta), Orsolini (Bologna), Politano (Napoli), Raspadori (Atletico Madrid), Retegui (Al-Qadsiah), Scamacca (Atalanta), Zaccagni (Lazio)